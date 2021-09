Elezioni comunali Torino: lieve malore per Damilano. Gli auguri di Lo Russo

COMUNALI. TORINO, LIEVE MALORE PER DAMILANO. 24 ORE STOP CAMPAGNA

Il candidato sindaco di Torino per il centrodestra, Paolo Damilano, questa mattina è stato colto da un lieve malore. E' quanto si apprende dal suo staff, che non fornisce altre informazioni. Su indicazione dei medici Damilano ha sospeso la campagna per 24 ore.

"Faccio a Paolo i migliori auguri di pronto recupero. La campagna elettorale e' piuttosto impegnativa, Torino e' piuttosto combattuta. In bocca al lupo a Paolo e a presto per le strade della citta'", ha detto a Start su Sky, il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo.