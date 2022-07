Elezioni, Conte: "ll Pd è arrogante". I dem: "Mai alleati con irresponsabili"

Elezioni politiche 2022, campo largo? No, santo. Fuoco incrociato tra (ex) alleati

"Ormai la macchina delle primarie siciliane e' partita e domani il Movimento vi prendera' parte. In queste ore pero' leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle Giusppe Conte

Elezioni politiche 2022, Guerini: chi fatto cadere Draghi non puo' essere alleato Pd

"Bisogna essere molto chiari. Chi e' stato protagonista della caduta del governo Draghi non puo' essere interlocutore del Pd. Punto. Non c'e' molto da aggiungere": e' il pensiero del ministro della Difesa Lorenzo Guerini espresso a Lodi. Un messaggio destinato chiaramente al M5s: "Per il patrimonio di credibilita' che Draghi ha assicurato a questo Paese - ha aggiunto - non meritava di essere trattato cosi'". E le responsabilita' di questa crisi "sono precise, ci sono protagonisti di una scelta che hanno nomi e cognomi - ha concluso Guerini - quelle persone non possono essere interlocutori del Pd. Questa e' la mia opinione".

Elezioni politiche 2022, Malpezzi: "Impossibile percorso comune con M5s"

"Per quanto riguarda il rapporto con i Cinque Stelle, noi consideriamo un profondo tradimento quello fatto dalle forze che non hanno votato la fiducia al governo Draghi, e per questo direi che e' impossibile continuare a costruire un percorso comune. Al netto del rispetto degli organismi interni e della nostra discussione, non vedo margini di nessun tipo". Lo ha detto questa mattina ad Agora' Estate su Rai3, Simona Malpezzi, presidente dei senatori Pd.

Elezioni politiche 2022, Lanzi (M5s): da Pd fuoco amico. Sgomento per dichiarazioni

"Leggo sgomento le dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico, Simona Malpezzi, che attacca il Movimento 5 Stelle accomunandoci addirittura ai partiti di centrodestra. Mi chiedo il motivo di tanto livore nei nostri confronti, dal momento che anche per il ruolo che ricopre dovrebbe ben avere chiari i passaggi che ci hanno portato alla situazione attuale. E' il partito democratico che ha insistito affinche' la norma sull'inceneritore fosse inserita all'interno del Decreto Aiuti nonostante avesse ben noto che si trattasse di una norma per noi indigesta che ci avrebbe impedito di votare il provvedimento, cosa gia' avvenuta peraltro sin da quando il decreto e' stato approvato in Cdm. Nel corso dell'iter parlamentare di conversione contavamo che prevalesse il buonsenso soprattutto da parte dei nostri alleati che invece inspiegabilmente hanno ignorato le nostre richieste portandoci al voto di astensione sul decreto e quindi sulla fiducia. Anche sui nove punti sottoposti al Governo ci aspettavamo il loro sostegno, dal momento che si tratta di proposte che dovrebbero far parte del programma politico di ogni forza di sinistra che possa definirsi tale, ma anche in questo caso siamo stati lasciati soli a chiedere delle misure nell'interesse dei cittadini. Altro che irresponsabili, siamo noi ad essere delusi dal loro comportamento". Cosi' in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi.