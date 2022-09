Di Maio rischia di andare a casa. Silurato a Napoli da Costa (M5S)?

Elezioni, Di Maio rischia grosso anche nel suo collegio di Napoli Fuorigrotta



Allarme in casa Impegno Civico. La maggioranza dei sondaggi danno il nuovo partito di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci sotto l'uno per cento (che significa niente Parlamento) e lo stesso ministro rischia grosso nel collegio di Napoli Fuorigrotta, che è il paracadute per il ministro degli Esteri per sperare di tornare in Parlamento. Il collegio è storicamente di Centrosinistra, anche alle Amministrative, ma la forza del Movimento 5 Stelle in Campania potrebbe far vincere il Centrodestra mandando a casa Di Maio.

A insidiare il capo politico di Impegno Civico nel collegio uninominale partenopeo, dove è candidato, ci sono molte spine nel fianco: in quota 5 Stelle c’è Sergio Costa, il ministro dell’Ambiente – ironia della sorte - scelto a suo tempo proprio dall’allora capo politico pentastellato, e poi c'è Mara Carfagna candidata con il partito di Renzi e Calenda.