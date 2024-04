Elezioni europee, anche Mario Adinolfi con Cateno De Luca

Elezioni europee, anche Adinolfi con Cateno De Luca

Nuovi ingressi nella lista Libertà di Cateno De Luca. Al simbolo, ancora non nella sua versione definitiva, si aggiungono Sovranità, di cui fanno parte alcuni fuoriusciti, tra i quali Marco Mori da Indipendenza di Gianni Alemanno; Il popolo della famiglia, di Mario Adinolfi; il movimento ecologista Fonte verde e Progresso sostenibile di Giulia Moi, ex m5s eletta in Europa. L'annuncio lo ha dato Cateno De Luca all'hotel Nazionale di Roma ed ha comunicato: ''sabato 6 alle 11 al teatro Quirino di Roma (quando sarà presentato il simbolo nella sua versione completa e definitiva - ndr) potrebbe esserci qualche altra nuova sorpresa''. ''Non è escluso che ancora ci sia qualche seduta spiritica notturna che possa portare qualche altra realtà politica che si sta facendo tenere al guinzaglio da altri''.

Oltre le Europee "nascerà una confederazione perché vogliamo portare avanti innanzitutto il principio che ognuno comanda a casa propria. E quindi le forze civiche che si sono collegate a noi stanno proponendo i loro candidati sulla scorta di questo principio". Lo ha detto il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, a margine di una conferenza stampa a Roma. "Siamo federalisti, autonomisti e civici: nascerà questa confederazione che metterà insieme queste forze perchè c'è la necessità di rompere questo muro di oligarchia che la casta continua ad alimentare attraverso leggi che continuano ad innalzare gli sbarramenti anche solo per partecipare alle elezioni, attraverso la raccolta firme, e gli sbarramenti elettorali che, in ambito europeo, sono tra i più liberticidi", ha aggiunto.