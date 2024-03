Elezioni europee, Odifreddi con Santoro: "No all'Europa appendice degli Usa"

Il matematico Piergiorgio Odifreddi ha confermato il suo sostegno alla lista di Michele Santoro

Piergiorgio Odifreddi ha parlato del suo appoggio alla lista Pace, terra e dignità di Michele Santoro per le prossime elezioni europee. "Il progetto di Michele mi ha interessato fin dagli inizii perché le elezioni europee di quest'anno mi sembrano essere fondamentali per due motivi - ha spiegato il matematico- uno è il ruolo dell'Europa nella guerra in Ucraina e il non ruolo nella guerra in Palestina ma c'è n'è uno che anche più legato a queste liste, ovvero come dovrebbe essere l'Europa del futuro".

Odifreddi quindi chiarisce il compito che si è prefissato sostenendo Santoro, ovvero quello "di vigilare che l'Europa non diventi prima di tutto un'apprendice degli Stati Uniti e automaticamente membra stessa della Nato e soprattutto fare una specie di stati costituenti dell'Europa politica". "Finora le decisioni vengono prese sulla nostra testa", ha concluso Odifreddi in merito al fatto che gli elettori in Italia non possono votare in merito a questioni di politica estera.

