Elezioni, flop di Emma Bonino: +Europa fa 2,94%, è fuori dal Parlamento

Elezioni: +Europa non supera la soglia del 3%, Emma Bonino è fuori da Parlamento

Niente da fare per +Europa, che non supera la soglia di sbarramento del 3% ne' alla Camera ne' al Senato. E niente seggio, quindi, per Emma Bonino, che ha anche perso la sfida al collegio uninominale di Roma Centro al Senato, vinta dal centrodestra con Lavinia Mennuni.

Al Senato +Europa si ferma a un passo dalla soglia, il 2,94%, quando mancano ormai poche decine di sezioni da scrutinare su 60.399. Alla Camera, dove mancano un pugno di sezioni, il partito si ferma al 2,83%. Entrano invece alla Camera sia Benedetto della Vedova che Riccardo Magi, che si sono aggiudicati i rispettivi collegi uninominali.