Elezioni Lazio sondaggi: c'è un vincitore. Partita chiusa. Tra i partiti...

Elezioni Lazio sondaggio, Fratelli d'Italia vola oltre il 30%



La Regione Lazio passa al Centrodestra con la vittoria del candidato Francesco Rocca. Non ha alcun dubbio il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab21.01 - sulle elezioni del 12-13 febbraio. Rocca viaggia ampiamente sopra il 40% e stacca il candidato del Centrosinistra Alessio D'Amato. Sotto il 20% la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi.



Tra i partiti si conferma la forza di Fratelli d'Italia che nel Lazio sfonda quota 30%, nettamente prima forza della Regione. Testa a testa tra Forza Italia e Lega per la seconda posizione nel Centrodestra. Partito Democratico sotto il 20%, non sfondano Renzi e Calenda. Buon risultato del M5S tra il 14,4 e il 18,4%.