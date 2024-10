Elezioni Liguria sondaggi riservati: Bucci avanti di quattro punti. Rumor

Elezioni Liguria, i sondaggi riservati interni al Centrodestra dicono che...



Di sondaggi ufficiali non ce ne sono. Zero assoluto. Le elezioni regionali in Liguria di domenica 27 e lunedì 28 ottobre sono il primo test importantissimo dopo le elezioni europee di giugno. Dati ufficiali, per ora, niente.



Ma fonti ai massimi livelli del Centrodestra, che ha governato finora la regione con Giovanni Toti poi travolto dalla bufera giudiziaria, raccontano ad Affaritaliani.it di sondaggi rigorosamente riservati e interni alla coalizione di governo che danno Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato di tutto il Centrodestra, avanti di circa quattro punti su Andrea Orlando, candidato del campo largo tranne Matteo Renzi dopo le recenti durissime polemiche tra il leader di Italia Viva e il M5S.



Nulla di ufficiale, per carità, sono rumor che circolano ai piani alti del Centrodestra ligure e che prevedono una vittoria di Bucci ipotizzabile con un 49-50% rispetto al 45-46% di Orlando. E - spiegano sempre le fonti di Cdx - un mese fa la situazione era ribaltata ovvero l'ex ministro del Pd appariva davanti al primo cittadino del capoluogo ligure. Insomma, ottimismo a oggi nel Centrodestra ligure. Vedremo i risultati a urne chiuse.

I CANDIDATI IN CAMPO ALLE ELEZIONI REGIONALI IN LIGURIA

Per il centrodestra Marco Bucci è appoggiato da 7 formazioni: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, Alternativa Popolare e le civiche Orgoglio Liguria e Vince Liguria.

Per il centrosinistra Andrea Orlando conta su 6 liste: Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Riformista, Liguri a testa alta e la lista "Andrea Orlando presidente". Non ci sono Italia Viva e + Europa, dopo il fallimento delle ultime trattative tra Genova e Roma.

In corsa anche altri 7 candidati.

Maria Antonietta Cella - Partito popolare del nord

Davide Felice - Forza del popolo

Marco Ferrando - Partito Comunista dei Lavoratori

Nicola Morra - Uniti per la Costituzione

Nicola Rollando - Per l'Alternativa (Potere al popolo, Pci, Rifondazione comunista)

Alessandro Rosson - Indipendenza

Francesco Toscano - Democrazia sovrana popolare