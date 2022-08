Elezioni politiche 2022 sondaggi, non c'è partita: Cdx al 46,4%, Csx al 33,6%

Elezioni politiche 2022, sondaggi: la supermedia AGI/YouTrend

Nell'ultima Supermedia di oggi prima della pausa estiva, introduciamo una novita' in vista del voto del 25 settembre: presentiamo le aggregazioni (coalizioni) tra partiti cosi' come si sono delineate finora. Al momento, in realta', i contorni della coalizione di centrosinistra sono ancora incerti (il cartello Verdi/SI potrebbe abbandonare la coalizione dopo l'intesa tra Letta e Calenda), ma per il momento le aggregazioni che dovrebbero presentare candidati propri nei collegi uninominali sono sicuramente 5: centrodestra, centrosinistra, M5S, Italia Viva e Italexit. Se nel voto ai partiti e' sempre piu' una corsa a due tra FDI (23,4%) e PD (22,8%), nel voto alle coalizioni il centrodestra (46,4%) mantiene un notevole distacco - quasi 13 punti - sul centrosinistra (33,6%).

Supermedia LISTE

FDI 23,4 (+0,6) PD 22,8 (+0,7) Lega 13,4 (-1,0) M5S 10,4 (-0,4) Forza Italia 8,0 (-0,4) Azione/+Europa 5,0 (+0,1) Verdi/Sinistra 4,0 (=) Italexit 2,9 (+0,3) Italia Viva 2,7 (=) Art.1-MDP 1,8 (-0,1).

Supermedia COALIZIONI 2022 Centrodestra (FDI-Lega-FI-altri) 46,4 (-0,2) Centrosinistra (PD-Az/+Eu-Verdi/SI-Art.1-MDP) 33,6 (+0,7) M5S 10,4 (-0,4) Italexit 2,9 (+0,3) Italia Viva 2,7 (=) Altri 4,0 (-0,4)

Supermedia COALIZIONI 2018 Centrodestra 46,4 (-0,2) Centrosinistra 30,5 (+0,8) M5S 10,4 (-0,4) LeU 3,6 (=) Altri 9,1 (-0,2). Dopo l'aggiornamento di oggi, la Supermedia si prende una pausa: tornera' il 25 agosto, ad un mese esatto dal voto. NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a due settimane fa (21 luglio)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi e' una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 21 luglio al 3 agosto, e' stata effettuata il giorno 4 agosto sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 luglio), Demos (4 agosto), EMG (27 luglio), Euromedia (26 luglio), Ipsos (30 luglio), Noto (30 luglio), Piepoli (26 luglio), Quorum (25 luglio e 1 agosto), Tecne' (23 e 30 luglio) e SWG (25 luglio e 1 agosto). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

Elezioni: mappa collegi c.destra, coalizione fa en plein

Una grande distesa blu, il colore dei collegi certi per il centrodestra, con sparute macchie rossastre, quelli in cui il centrosinistra e' in vantaggio, concentrate soltanto tra Toscana ed Emilia Romagna e piu' in su, in Alto Adige. Appare cosi' la mappa dell'Italia, non definitiva, sulla quale sta lavorando il centrodestra, per la divisione dei collegi uninominali, in base alla loro contendibilita'. In particolare, sempre secondo questa stima, al Senato Letta e alleati, avrebbero appena cinque collegi blindati e una decina alla Camera. Le circoscrizioni piu' incerte sarebbero una ventina al Senato e circa 40 alla Camera.