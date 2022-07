Elezioni politiche, Elodie contro la Meloni: “Il suo programma mi fa paura”

Elezioni politiche 2022, Elodie contro Meloni: scoppia la bufera sui social

"A me sinceramente fa paura". La frase postata da Elodie per commentare il programma elettorale di Fratelli d'Italia scatena una rissa sui social, tra sostenitori dell'artista e detrattori che ne contestano le competenze politiche, spesso anche a suon di insulti. "Viva Elodie. Viva chi non si nasconde", commenta la conduttrice radiofonica e giornalista musicale Paola Gallo.

Ma se c'è chi concorda dicendo "Elodie ha ragione, leggetevi il programna elettorale della Meloni e non potrete che approvare quello che dice l'artista", tantissimi twittano contro la cantante e attrice (quest'anno il suo debutto sul grande schermo): "Elodie qualche mese fa si rammaricava di non aver finito il liceo, di non aver preso la patente, di non aver studiato nemmeno canto. Adesso giudica i programmi elettorali", si legge in un tweet. E ce ne sono tanti simili.

Anche che trascendono negli insulti: "Non capisco perché Elodie si ostini a dare la sua opinione su qualcosa che non siano rossetti, borse o vestiti. Ragazza mia, sei gnocca ma questo è il tuo unico pregio. Escile e non rompere il ca..o con cose troppo più grandi di te e del microbo di cervellino che ti ritrovi". La prima rissa preelettorale è servita.