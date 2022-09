Elezioni politiche, l’endorsement del filosofo Slavoj Zizek a Unione Popolare

Unione Popolare, Slavoj Žižek: "Unica forza in Italia che sostiene la speranza che la politica di emancipazione sia ancora viva"

Slavoj Žižek è uno dei filosofi più originali del nostro tempo, che analizza in modo critico, spesso caustico, e persino irridente, con una sorprendente ricchezza di argomentazioni. I suoi libri, ormai numerosissimi, sono una miniera di spunti per comprendere e magari per rovesciare l’ordine del capitalismo ultraliberistico. Con Alain Badiou ha riaperto la riflessione internazionale sull'idea di comunismo.

Ci fa particolarmente piacere che egli abbia creduto nel progetto di Unione Popolare, inviando a Angelo d’Orsi, attraverso Vincenzo Ostuni, editor di Ponte alle Grazie (casa editrice che ha pubblicato sia Žižek, sia D’Orsi), questa preziosa dichiarazione per UP. "Un ulteriore incoraggiamento a proseguire nella nostra lotta", commenta il professor Angelo d'Orsi, candidato di Unione Popolare con de Magistris a Torino.

"Uno dei più grandi filosofi marxisti contemporanei e dei più acuti critici del tecnopopulismo a la Draghi. Zizek a sostegno di Unione Popolare è per noi un grande onore e ragione di orgoglio.", commenta Eleonora Forenza, ex-europarlamentare di Rifondazione e Altra Europa, candidata con Unione Popolare.

Il messaggio di Slavoj Zizek:

"Nella nostra epoca la tecnocrazia, che si presenta come una gestione apolitica, è messa seriamente in discussione solo dall'estrema destra. Dobbiamo lasciare che questa scelta tra Draghi e Meloni occupi l'intero spazio? Unione Popolare è l'unica forza in Italia che sostiene la speranza che la politica di emancipazione sia ancora viva. Tale politica è più che mai necessaria oggi, che la nostra stessa sopravvivenza è minacciata da una serie di prospettive apocalittiche, dalla guerra al riscaldamento globale. Quindi è un sacro dovere di tutti noi, che siamo consapevoli di queste minacce, votare per Unione Popolare. Il nostro futuro dipende da quanto la voce di Unione Popolare sarà ascoltata".