Sondaggio, il Centrodestra (se unito) vincerà le elezioni politiche

Sondaggio, fiducia nel premier e nei leader: chi sale e chi scende



Gli italiani non credono nel ritorno a Palazzo Chigi come premier di Mario Draghi dopo le prossime elezioni politiche. A prevedere il bis del presidente del Consiglio è solo il 28,3% degli italiani. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Sì ad altre armi a Kiev solo dal 38,9% del campione. La maggioranza del campione del campione - 35,2% - a vincere le prossime Politiche sarà il Centrodestra unito. Il 30,6% degli intervistati indica il Centrosinistra unito, il cosiddetto campo largo. Solo il 5,9% punta sulla nuova area di centro.

Tra i leader politici, in cima alla classifica della fiducia c'è Enrico Letta con il 38,6% seguito da Giorgia Meloni con il 37,9. In terza posizione Matteo Salvini con il 37,1%. Praticamente alla pari Giuseppe Conte (34,9%) e Luigi Di Maio (34,8%). Torna infine a scendere la fiducia nel premier, dal 59,4% di maggio al 59,1 di luglio. Ancora più giù la fiducia nel governo nel suo complesso al 52,8%.