Elezioni Puglia sondaggio: Fitto batte Emiliano di 5 punti. Tutti i dati

Raffaele Fitto nuovo presidente della Regione Puglia: vincerà le elezioni regionali con cinque punti di vantaggio. E' il risultato di un sondaggio realizzato da Emg Acqua per Affaritaliani.it sulle prossime consultazioni del 20-21 settembre. Il candidato del Centrodestra si attesta nelle intenzioni di voto al 43,5% contro il 38,5 del Governatore uscente Michele Emiliano. Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle, si ferma al 12,5%, mentre Ivan Scalfarotto non va oltre il 3%. La somma delle liste che appoggiano Fitto arriva al 44% mentre quella che sostengono Emiliano si fermano al 36. Per Laricchia al 14%.