Elezioni Liguria, Centrodestra ottimista. I rumor sul voto. Bucci forte a Genova città e a Imperia. Inside

Urne aperte in Liguria per le elezioni regionali in Liguria domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 28 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. I sondaggi sono assolutamente vietati per legge, ma nell'entourage del candidato di Centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci, alla vigilia dell'apertura delle urne, si conferma l'ottimismo, cauto, su una vittoria non schiacciante ma - dicono - intorno ai 2 o 3 punti, stimata sui 20mila voti di differenza circa, stando almeno ai calcoli che fanno nel Centrodestra ligure.



La provincia di Imperia, assicurano nel Centrodestra, sarebbe nettamente schierata con Bucci, tanto da ipotizzare un 60 o forse 65% per il sindaco di Genova. Il capoluogo della regione dovrebbe premiare il sindaco uscente, mentre in alcuni comuni a guida Pd della provincia potrebbe essere avanti Andrea Orlando. Ma in termini di abitanti e quindi elettori Genova "pesa di più".



La Spezia sarebbe più verso Orlando, ma non in modo così netto come Imperia è per Bucci. Su Savona punto interrogativo, i sentiment dicono testa a testa, forse in leggero vantaggio l'ex ministro Dem. Ma considerando il peso del capoluogo e il vantaggio stimato a Imperia, l'ottimismo, cauto, nel Centrodestra è confermato. Lunedì il verdetto degli elettori.