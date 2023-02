Elezioni regionali, risultati clamorosi. Trionfo del Centrodestra. Ecco i dati

Elezioni regionali Lombardia e Lazio: insight poll di Affaritaliani.it



Trionfo del Centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio nonostante il forte calo dell'affluenza alle urne. Secondo gli insight poll di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 per Affaritaliani.it, Attilio Fontana e Francesco Rocca stravincono intorno al 50%.



Alessio D'Amato staccato di circa 20 punti nel Lazio e Pierfrancesco Majorino staccato di quasi 10 punti. Sotto le attese Letizia Moratti in Lombardia. Non male la M5S Donatella Bianchi nel Lazio.