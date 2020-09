Elezioni regionali Veneto, la lista Zaia straccia la lista di Lega Salvini

Nelle elezioni regionali venete la lista di Luca Zaia batte quella della Lega Veneta-Salvini. La lista del presidente uscente prende al momento il 53.15%, mentre quella del partito Lega il 14.7%. Un segnale inequivocabile per la segreteria Salvini. Infatti, per molti analisti questo è il messaggio che la base leghista ha mandato alla leadership attuale. A Venezia per esempio, la lista Zaia presidente prende il 52.19% mentre quella della Lega l'11.95%.

A Verona il divario è più contenuto ma c'è: Zaia presidente al 35% e la lista Salvini al 18.3%. Nella provincia di Vicenza invece la lista del presidente uscente è al 42.7%, mentre la lista della Lega prende il 17.23%. Matteo Salvini ha un avversario in casa, non da oggi, e si chiama Luca Zaia.