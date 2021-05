Elezioni Roma, Michetti avanti di 3-4 punti. I sondaggi di Meloni. Esclusivo

Cresce l'attesa per il vertice tra i leader del Centrodestra in programma domani, martedì primo giugno. La volontà comune è quella di chiudere, finalmente, la partita per le grandi città, Roma in testa. L'ultimo tavolo non aveva registrato particolari passi in avanti e, dopo il caso legato alla nascita di Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, che ha fatto infuriare Forza Italia, questa volta potrebbe essere quella giusta per sancire l'intesa. Le forze politiche, nell'ultima riunione, si erano lasciate con l'impegno di realizzare sondaggi per valutare la potenzialità degli aspiranti candidati al ruolo di sindaco. L'ipotesi che l'ultima parola sulla Capitale spetti a Fratelli d'Italia viene confermata dal partito di Giorgia Meloni ma smentita seccamente dalla Lega di Matteo Salvini.



Fatto sta che la presidente di FdI, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, si presenterà al tavolo del Centrodestra con un sondaggio realizzato dal suo partito in questi giorni è che vede Enrico Michetti, Direttore della Gazzetta Amministrativa, voce storica di Radio Radio, nettamente in testa sugli altri, possibili, candidati della coalizione. In particolare, spiegano fonti qualificate, Michetti, sostenuto con forza proprio da Meloni, sarebbe 3-4 punti avanti rispetto a tutti i competitor: l'ex magistrato Simonetta Matone (che piace a Salvini), Maurizio Gasparri (appoggiato da Forza Italia e in particolare da Antonio Tajani), Giulia Bongiorno (candidata leghista nel caso in cui si andasse su un nome politico) e l'ex M5S che è passato con il Centrodestra Emilio Carelli.