Elezioni Roma sondaggi, numeri clamorosi. Previsioni stravolte

Lui non risponde. Nella maniera più assoluta. Contattato telefonicamente da Affaritaliani.it per un commento sulle nuove voci che lo danno come candidato del Centrodestra alle elezioni comunali del prossimo autunno, Guido Bertolaso risponde categorico: "Non parlo con la stampa. Buona giornata". Eppure, all'indomani del tavolo della coalizione che ha definitivamente tolto ogni dubbio o alibi di Fratelli d'Italia sul nome del consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, oltre che su Gabriele Albertini a Milano, il nome di Bertolaso continua a essere gettonatissimo. Fonti leghiste e di Forza Italia spiegano che "il pressing è molto forte e continuo, speriamo di chiudere presto". E infatti Matteo Salvini ha affermato che l'auspicio è che già settimana prossima possa tenersi il vertice decisivo tra i leader, con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per annunciare tanto Bertolaso a Roma quanto Albertini a Milano. Non solo, si parla anche di una telefonata avvenuta ieri della Meloni a Bertolaso per cercare di convincerlo a sciogliere la riserva.

D'altronde i sondaggi premiano l'ex capo della Protezione Civile. La rilevazione flash per Affaritaliani.it realizzata da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma - vede Bertolaso vincitore in un eventuale ballottaggio alle Comunali di Roma contro la sindaca uscente Virginia Raggi 52 a 48%. Non solo, per il consulente vaccini della Lombardia, fortemente sponsorizzato da Salvini, sarebbe un vero e proprio trionfo contro Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia. Bertolaso si imporrebbe sul candidato ufficiale del Pd addirittura 57 a 43%. Insomma, manca solo l'ok. Arriverà?