Sondaggi Roma, primo partito è... Colpo di scena. Numeri choc: eccoli

Fresco di questa mattina. Appena arrivato nelle mail dei leader del Centrodestra. Con una raccomandazione, non divulgatelo. Parliamo dell'ultimissimo sondaggio sulle elezioni comunali a Roma di ottobre che farà certamente discutere al tavoli del Centrodestra di oggi. Si tratta di una rilevazione di una primaria casa di ricerche sul voto nella Capitale. Per quanto riguarda la sfida tra i possibili candidati del Centrodestra, si conferma quanto scritto ieri da Affaritaliani.it: Enrico Michetti, avvocato sostenuto a gran forza da Giorgia Meloni, risulta in testa di 3-4 punti su tutti glli altri competitor della coalizione. Ma il vero boccone riguarda i voti di lista. Stando a questo sondaggio riservatissimo, il primo partito a Roma città è Fratelli d'Italia con il 23% dei consensi.



In seconda posizione il Movimento 5 Stelle che ri-candida Virginia Raggi al 20%. Terzo il Partito Democratico al 18% mentre la Lega Salvini premier sarebbe la quarta formazione politica della Capitale con il 14%. Un misero 4,5% per Forza Italia. Con questi numeri il Centrodestra, considerando anche le liste minori, andrebbe nettamente sopra quota 40% e potrebbe giocarsela seriamente al ballottaggio per conquistare la guida di Roma. Il Pd, che va alle primarie e che ha come candidato l'ex ministro dell'Economia Roberto Gulatieri, grazie ai suoi alleati dovrebbe riuscire a superare al primo turno Raggi e M5S, anche se la battaglia potrebbe essere all'ultimo voto per la seconda posizione. Un sondaggio davvero clamoroso che inciderà sulle decisioni del Centrodestra e che fa tremare soprattutto Enrico Letta e i vertici del Pd.