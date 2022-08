Elezioni, Salvini corre a Milano. L'ex pm Nordio nelle liste di Fdi

Elezioni, Salvini: "Oggi chiudiamo le liste, io correrò a Milano"

"Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell'Avis nel capoluogo lombardo.

"Penso, ha aggiunto Salvini che saranno delle belle liste. E riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia".

Rispetto alla sua candidatura, il segretario della Lega ha aggiunto: "Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio. Non posso essere ovunque. Ne sceglierò alcune e poi fra 37 giorni finalmente sceglieranno gli italiani. E poi penso che per cinque anni ci sia un Parlamento rinnovato e stabile e un governo rinnovato e stabile".

Elezioni, l'ex pm Nordio nelle liste di Fdi

"Dopo aver per scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale, la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene offerta la possibilità sarebbe una mancanza di coraggio, o quantomeno un atteggiamento di incoerenza e di pigrizia. Dopo aver sostenuto con convinzione la battaglia per i referendum, che sapevamo perduta in partenza e per ciò stesso più nobile e disinteressata, sarebbe irragionevole sottrarsi oggi a un impegno proprio in Parlamento, cioè sul terreno della produzione normativa".

Con queste parole, in una lettera aperta al Gazzettino, l'ex pm veneziano Carlo Nordio conferma la decisione di candidarsi alle prossime elezioni politiche, nelle liste di Fratelli d'Italia.

"Ho sempre sostenuto - motiva Nordio - che un magistrato non dovrebbe entrare in politica durante il servizio, e nemmeno dopo, per evitare il sospetto che le sue inchieste fossero indirizzate a procacciarsi un consenso elettorale. Mi è stato obiettato che se il motivo è valido nell'immediatezza del congedo, quando sono ancora attuali le conseguenze delle indagini e le eventuali conseguenti polemiche, ciò non è più vero quando il tempo, padre di oblio oltre che di verità, ne ha sfumato o dissolto i contorni. E poiché son passati quasi sei anni dal mio congedo, e la magistratura mi sembra quasi un ricordo lontano, questi scrupoli non sono più giustificati".