Elezioni Sardegna sondaggi (vietati), ma i rumor a urne aperte dicono che...

Elezioni Sardegna, ultimi rumor nel giorno della votazione

Hanno preso il via, nei 377 comuni della Sardegna, le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale. Dalle 6.30 di oggi, dopo le operazioni preliminari, si vota fino alle ore 22. Gli elettori - suddivisi in 1884 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia - Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia-Tempio) - sono 1.447.761, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. Fra i 1416 candidati saranno scelti i 60 consiglieri che andranno a comporre la diciassettesima legislatura del Consiglio Regionale della Sardegna. Lo scrutinio inizierà lunedì 26 febbraio dalle ore 7.

La diffusione dei sondaggi sono rigorosamente vietati. Affaritaliani.it ha fatto un giro tra i principali partiti per capire l'aria che tira a urne aperte. Il sentiment in Fratelli d'Italia, che esprime il candidato di Centrodestra, Paolo Truzzu, è moderatamente positivo. L'impressione nel partito della premier è che la vittoria, che se non di ampia misura, sia possinile e alla portata. FdI spera di raggiungere come lista il 30%. La Lega smentisce categoricamente di pensare allo sgambetto per fare un dispetto a Meloni dopo il siluramento di Christian Solinas, Governatore uscente. E, anzi, ricordano i leghisti come Matteo Salvini abbia fatto almeno 15 incontri al giorno in Sardegna nell'ultima settimana di campagna elettorale. La speranza della Lega è quella di tenere rispetto alle Politiche, dove si era presentata insieme al Partito Sardo d'Azione raccogliendo il 6,3% mentre alle Regioni di oggi le liste sono due e separate, e di essere decisiva per la vittoria di Truzzu. Salvini sogna anche il sorpasso su Forza Italia, che invece all'indomani del congresso che ha acclamato Antonio Tajani segretario punta proprio sulla Sardegna come primo step per arrivare al 10% alle Europee.

Alessandra Todde, la candidata M5S sostenuta dal Pd e da molte altre liste, continua a sperare nel colpaccio e nella conquista della regione, che sarebbe la prima a guida M5S. Ma il fatto di non aver voluto per il comizio finale sul palco Elly Schlein e Giuseppe Conte è stata una scelta non gradita a molti elettori, soprattutto Dem, che potrebbero in parte votare Renato Soru, ex Governatore molto amato nel Centrosinistra e appoggiato da Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi e diverse altre liste. Il timore in casa M5S e Pd è che la corsa solitaria di Soru possa far perdere, di non molti punti, Todde. Ma la speranza di una vittoria clamorosa c'è. Poi c'è anche la sfida tra Pd e M5S, un duello su chi prenderà più voti che sarà importante per i prossimi equilibri dell'opposizione.

I CANDIDATI IN CAMPO

Paolo Truzzu, sindaco uscente di Cagliari appoggiato oltre che da FdI anche da Lega, Forza Italia, Udc, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Partito Sardo d'Azione, Alleanza Sardegna, Dc Rotondi

Alessandra Todde, la candidata del M5S appoggiata anche da Pd, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos

Renato Soru, popolarissimo e amato da una fetta di elettori del Pd, appoggiato da diverse liste: Coalizione Sarda, ovvero Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna e Rifondazione comunista

Lucia Chessa (indipendente) di Sardigna R-esiste