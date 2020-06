Elezioni Toscana sondaggio: clamorosi numeri, Pd-Renzi (uniti) rischiano il ko

Una delle Regioni chiamate al voto dopo l'estate, e di cui finora si è parlato poco, è la Toscana. Terra storicamente rossa, di sinistra e pure di Matteo Renzi. Dopo il risultato delle elezioni in Emilia Romagna, vinte da Stefano Bonaccini a gennaio, tutti pensavano che non ci fosse partita. Anche e soprattutto perché il Partito Democratico e Italia Viva si presentano insieme, a differenza di quanto accade in altre Regioni. E invece no.



Il recente sondaggio dell'istituto Noto (vedi le tabelle in fondo all'articolo) mostra chiaramente come il candidato del Centrosinistra Eugenio Giani è in testa di soli quattro punti sulla deputata europea della Lega e probabile candidata del Centrodestra Susanna Ceccardi (44 a 40%). Non solo la punta più bassa della forchetta di Giani e quella più alta di Ceccardi si toccano (42%). All'8% la candidata del M5S Irene Galletti. Da segnalare l'ottimo 2% del candidato del Partito Comunista Salvatore Catello.



Tra i partiti il Pd è la prima formazione con il 33%, Lega al secondo posto con il 24. Bene Fratelli d'Italia (11,5%) mentre il M5S non va oltre il 5% come voti di lista. E' del tutto evidente che un'eventuale sconfitta in Toscana del Centrosinistra, considerando soprattutto l'alleanza Pd-Italia Viva, sarebbe un terremoto politico enorme che avrebbe conseguenze inimmaginabili a Roma e sul governo Conte.



LE TABELLE