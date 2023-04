Sondaggi, il Pd va oltre il 20 per cento: l'armocromia porta bene a Schlein

Elly Schlein, grazie ai consigli per l'immagine della sua personal shopper, va bene anche nei sondaggi

I consigli dell'armocromista, pagata lautamente - circa 300 euro l'ora - sembrano dare i suoi primi frutti a Elly Schlein. Secondo l'ultimo sondaggio Supermedia YouTrend/Agi, che mette insieme oltre 20 indagini pubblicate nelle ultime due settimane da ben 12 istituti, la forza politica più in forma pare proprio il Partito Democratico, che sale di quasi un punto in due settimane e ritorna sopra il 20%. Si tratta del miglior dato del centrosinistra dal 25 settembre, con un 25,7% trainato quasi interamente dal Pd. Una crescita forse graduale, ma certamente stabile e promottente, che per certi versi stupisce se si considera che questo flusso lo si deve proprio alla neo segretaria dem giudicata da molti "troppo radicale".

Matteo Renzi e Carlo Calenda escono sconfitti dai sondaggi

Di contro, chi scende in caduta libera è invece il cosiddetto Terzo Polo. O meglio, ciò che ne rimane dopo la rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Non a caso, il sondaggio Supermedia torna a fornire delle stime separate per Azione e Italia Viva, grazie al fatto che quasi tutti gli istituti demoscopici considerati (con l’eccezione di Ipsos) li hanno rilevati separatamente. Così, mentre Azione di Calenda risulta leggermente sopra al 4%, Italia Viva si attesta per ora su un più modesto 2,4%. Probabile, a questo punto, che la fine dell'unione tra Calenda e Renzi abbia contribuito a una sorta di "mini esodo" verso il Pd, una specie di “ritorno a casa” se si considera che entrambi i leader - così come molti dei rispettivi elettori - provengono proprio da quel partito.

Stabile il consenso al partito che guida l'Italia

Intanto, al primo posto resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che registra una lieve crescita: è al 28,7% (+0,1). Per quanto riguarda gli altri partiti del centrodestra invece si assiste a un calo. La Lega guidata da Matteo Salvini perde terreno con un -0,1 che porta il Carroccio all'8,9% (-0,1), mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi ora è al 7,2% (-0,1). Sale invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si porta al 15,9% (+0,1).