Emilia Romagna, Figliuolo commissario: governo sfila la poltrona a Bonaccini

Commissario Emilia Romagna, cresce l'ipotesi di un tecnico: c'è già un favorito

Matteo Salvini questa volta esce allo scoperto per dire no alla candidatura di Stefano Bonaccini come commissario per l'emergenza in Emilia Romagna. Il leader della Lega si accoda alla battaglia portata avanti da Affari, e indica un nome diverso rispetto a quello del presidente della Regione. Salvini esclude di aver messo veti su Stefano Bonaccini, ma - si legge su Repubblica - fa il suo endorsement per il generale Francesco Figliuolo, "persona che stimo", ma si tira fuori dal totonomine. Anche perché, aggiunge, alla fine si potrebbe anche decidere per "più commissari", invece che per uno solo. Quanto all’ipotesi che venga nominato commissario il generale Francesco Paolo Figliuolo, Salvini aggiunge: "L'ho conosciuto come commissario durante l’emergenza sanitaria ed è una persona assolutamente degna, però io in questi giorni ho letto almeno una decina di nomi diversi. Non ne so nulla e non commento nulla".

Figliuolo, il nome buono per tutte le emergenze: tutti i suoi incarichi

Francesco Paolo Figliuolo (Potenza, 11 luglio 1961) è un generale e funzionario italiano. Dal 26 dicembre 2021 è al vertice del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della difesa. Dal 1º marzo 2021 al 31 marzo 2022 è stato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Il 14 dicembre 2021, su proposta del ministro della difesa Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri ha nominato Figliuolo al vertice del Comando operativo di vertice interforze, con il grado di generale di corpo d'armata con incarichi speciali. Adesso l'ipotesi di un nuovo incarico, avanza la sua candidatura per il ruolo di commissario per l'emergenza in Emilia Romagna, un nome che potrebbe mettere d'accordo tutti.