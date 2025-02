Immunità parlamentare, Costa (FI): "Non era un privilegio, aveva una valenza coerente con l’assetto costituzionale"

"Non c'è una nostra proposta sull'immunità parlamentare, ma..."



"Non c'è una nostra proposta depositata in tal senso. E se ci fosse una iniziativa parlamentare sul tema, consentirebbe di avviare una discussione interessante". Enrico Costa, deputato di Forza Italia e membro della Commissione giustizia alla Camera del partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato da Affaritaliani.it, chiarisce la polemica scoppiata sui media per la presunta proposta di Forza Italia di ripristinare l'immunità parlamentare, poi bocciata da Fratelli d'Italia. "In molti hanno detto che fu un errore cancellare l'immunità parlamentare sull'onda del populismo di Tangentopoli. Non era affatto un privilegio ma aveva una valenza coerente con l’assetto costituzionale. Purtroppo in questa fase ogni parola viene estremizzata ed enfatizzata e ogni dichiarazione viene interpretata con riferimento ai temi di attualità".



"Ad esempio - spiega Costa - si è giornalisticamente collegato il tema dell’immunità all’indagine sulla premier e i ministri. Ma è un nesso inesistente. Perché le contestazioni ‘ministeriali’ prevedono comunque l’autorizzazione a procedere. Ai media fa comodo creare polemiche strumentali di questo genere, legando questioni estranee fra loro", conclude Costa.



Leggi anche/ "Europa appendice degli Usa, solo così sarà grande. Meloni in prima fila". Cacciari 'spiega' l'obiettivo di Musk - Affaritaliani.it