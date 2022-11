Enzo Amendola per la segreteria del Pd. Il nome che eviterebbe la scissione

Enzo Amendola, il nuovo nome in casa Pd. Lo spettro della scissione

Il governo Meloni ha varato la legge di Bilancio e ha cominciato a muovere i suoi primi passi concreti in questa nuova legislatura senza grosse difficoltà. Grazie anche ad un'opposizione molto divisa e silente, soprattutto in casa Pd. Tra i dem l'argomento di discussione resta la scelta del prossimo segretario, anche se i tempi sono lunghissimi, la decisione finale verrà presa solo a febbraio. Ma più passano i giorni - si legge sulla Stampa - e più si addensano le nuvole nere tra i dem, con il rischio di una scissione se non si dovesse trovare un candidato realmente condiviso da tutte le varie correnti. Si cerca un nome capace di unire gli angoli più lontani del globo dem.

Nelle ultime ore - prosegue La Stampa - è spuntato un nuovo nome che potrebbe mettere d'accordo in molti: Enzo Amendola. L'ex ministro e sottosegretario agli Affari europei, troverebbe un ampio sostegno da Nord a Sud. Basta sentire cosa dice Andrea Orlando sul fatto che "una scissione farebbe male a tutti", per capire che il timore di una spaccatura della mela dem, dopo il congresso, c’è. Così nei corridoi del Nazareno comincia ad affacciarsi questa ipotesi diversa: la candidatura di Amendola, che potrebbe non dispiacere ai mondi più lontani. Insomma gli schieramenti sono ancora molto mobili e il tatticismo domina ma si cerca un candidato meno divisivo possibile.