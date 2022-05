Iv: "Alleanza impossibile con Conte". No definitivo al campo largo lettiano

Italia Viva, Rosato: "Riformisti e populisti sono incompatibili"



"Riformisti e populisti sono incompatibili se si vuole costruire una coalizione di governo". Lo afferma il presidente di Italia Viva Ettore Rosato rispondendo alla domanda di Affaritaliani.it se esista, anche e soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti politici, la possibilità di costruire il cosiddetto campo largo di cui parla da mesi Enrico Letta alle prossime elezioni politiche.

"Il governo Conte 2 ha dimostrato che riformisti e populisti sono incompatibili e non c'è bisogno di fare nuove prove per saperlo. Il post sui social del tesoriere di Conte (Claudio Cominardi, ndr), non condannato nel Movimento se non dal ministro Di Maio, dimostra quanta sia la distanza tra noi e i grillini".

Se ci fosse una rottura tra Pd e M5S, sarebbe possibile un'alleanza alle prossime elezioni politiche tra Italia Viva e il Partito Democratico? "Abbiamo sempre detto che per noi l'obiettivo è il campo riformista, non pensiamo mica di farlo da soli", risponde Rosato. Quindi i renziani non saranno con il Centrodestra come avviene in alcuni casi alle Comunali del 12 giugno... "Che si chiami Genova o L'Aquila, sono elezioni amministrative e non politiche".

