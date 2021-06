Europei, Fico e Conte allo stadio ma si portano la scorta

Tutti i politici sembrano voler andare a vedere gli Europei allo stadio e portare con loro la famiglia e/o la scorta. È il caso di Roberto Fico, presidente della Camera, che aveva prenotato 4 posti ma poi si è presentato in con altre 9 persone. Assieme a lui anche l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, che aveva chiesto due biglietti (uno per lui e uno per la moglie) sugli spalti perchè “preferiva stare tra la gente”. Belle parole che però cozzano con la sua scelta di andarci con due uomini di scorta… In entrambi i casi gli organizzatori di Euro2020 hanno chiuso un occhio.