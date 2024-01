Europee, clamoroso aggancio di Meloni a Le Pen per staccarla da Afd e... Lega

Europee, Meloni prova l'aggancio a Marine Le Pen per allontanarla da Afd e Lega

Giorgia Meloni apre al dialogo con Marine Le Pen. "Tra lusinghe e dichiarazioni l’obiettivo è di avvicinarla ai conservatori", con "preoccupazioni su Salvini". Lo scrive oggi la Stampa, secondo cui la premier sta lavorando a una vera e propria svolta in vista delle elezioni europee. "Con l’Afd ci sono distanze insormontabili, a differenza di Le Pen che fa un ragionamento più interessante", ha dichiarato la premier durante la conferenza stampa dei giorni scorsi.

Secondo la Stampa, "la risposta di Meloni, raccontano fonti sia italiane che europee di FdI, non è stata casuale. È stata preparata e costruita con sapienza. Con un obiettivo preciso. A meno di sorprese alle urne, che al momento i sondaggi non rilevano, Meloni non si illude di poter davvero plasmare un’alleanza alternativa per il governo dell’Europa con le destre, moderate e più radicali, riunite sulle ceneri del centrosinistra".

Ma, attenzione, "quello che intuisce la premier è il potenziale di Madame Le Pen. Per il futuro. Meloni scommette che sarà lei, fra tre anni, presidente della Francia. La sua ascesa inarrestabile nei sondaggi rende molto più probabile di ieri che Le Pen possa essere eletta all’Eliseo. Sarebbe la prima donna in Francia, come Meloni è stata la prima premier in Italia". in quello che la Stampa descrive come un "gioco di specchi. Di due leader donne che hanno operato un restyling dei loro partiti e compiuto un lungo cammino di moderazione".

Secondo il quotidiano di Torino, Meloni vorrebbe incanalare Le Pen in "un organismo europeo rigenerato. Lo deve fare con tatto, però, per non scatenare le ire di Matteo Salvini, che di Le Pen è il principale alleato in Europa, entrambi membri del gruppo Identità e Democrazia (I&D)". Ma Meloni "ha bisogno di spaccare il fronte di I&D, di allontanare Le Pen dall’Afd e anche da Salvini". E starebbe lavorando sul progetto.