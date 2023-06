Europee, Schlein ai margini dice "capolista donne" e il Pd risponde Gentiloni

Europee, Schlein all'ennesimo bivio: scoppia il caso Gentiloni nel Pd

Elly Schlein, dopo la pesante sconfitta ai ballottaggi nelle amministrative, deve fare i conti con le prime pesanti contestazioni all'interno del partito che dirige: il Pd. Le elezioni europee si avvicinano e i dem - si legge sul Giornale - sembrano già in tilt. La segretaria ha annunciato che le capolista saranno donne. Ma i dem romani sembrano avere idee diverse. Buona parte del partito, infatti, punta tutto su Paolo Gentiloni, commissario europeo dell'Economia. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, avrebbe già proposto al commissario il posto di capolista del Terzo Polo. Gentiloni, prima di accettare la proposta, attende risposte dal suo partito che tardano ad arrivare. Stesso identico discorso vale per Stefano Bonaccini. Il governatore emiliano è pronto a candidarsi per le Europee e non aspetta nient'altro se non il via libera della segreteria.