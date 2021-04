Facebook chiude la pagina de "Il Primato Nazionale": "Faremo un'azione legale"

Facebook ha chiuso la pagina de “Il Primato Nazionale”, testata di riferimento di CasaPound.

I circa 90.000 utenti del social network che avevano messo il loro “mi piace” alla pagina si sono trovati di fronte al classico avviso “Questa Pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la Pagina potrebbe essere stata rimossa”.

La rimozione è avvenuta a poche ore dalla prevista diretta con la partecipazione di Claudio Messora, il cui canale “Byoblu” è stato recentemente censurato da YouTube.

Il direttore de “Il Primato Nazionale”, Adriano Scanca, ha affermato di non aver ricevuto alcun tipo di avviso da parte di Facebook e ha annunciato il ricordo alle vie legali “per ribadire che un’azienda privata non può essere arbitro della libertà d’espressione in Italia”.