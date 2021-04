Facebook riattiva la pagina de "Il Primato Nazionale": "Grazie ai lettori"

Facebook ha riattivato la pagina de "Il Primato Nazionale", quotidiano che si autodefinisce "sovranista" e che è vicino a CasaPound, che era stata chiusa senza preavviso.

Anche in questo caso, rivela la stessa testata, la scelta è arrivata senza alcuna comunicazione preventiva: "Non conosciamo le ragioni della marcia indietro da parte del social network, ma ci fa piacere pensare che la grande mobilitazione contro questa censura abbia avuto un peso nella decisione. Resta in ogni caso più che mai attuale la battaglia per la libertà d’espressione, al di là di ogni arbitrio".

La questione, tuttavia, non può ancora dirsi del tutto risolta: "Come molti di voi avranno notato, la pagina Facebook della nostra testata è purtroppo ancora in shadow banning", spiegano da "Il Primato Nazionale".

"Letteralmente 'bando ombra', si tratta di un oscuramento che all’insaputa degli utenti penalizza la nostra pagina rendendola meno visibile sul social stesso. Dunque non cantiamo affatto vittoria, confidiamo semmai che Facebook apra finalmente gli occhi comprendendo l’inammissibilità di qualunque limitazione al pensiero espresso in una testata giornalistica".