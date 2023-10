"Fanculo Salvini", la giudice Apostolico mette like al post del marito

"Fanculo Salvini", il post del marito della giudice Iolanda Apostolico a cui lei ha messo like

Iolanda Apostolico, giudice divenuta famosa per aver "sfidato" la premier Giorgia Meloni disapplicando il decreto del governo e liberando ben tre migranti, nel bel mezzo della tempesta mediatica ha pensato bene di chiudere il proprio profilo social per evitare che fuoriuscissero informazioni su di lei e sui suoi ideali politici visti già come "lontani" da quelli della premier.

Ma evidentemente non è bastato. Affaritaliani.it, infatti, è entrato in possesso di un vecchio post del marito, Massimo Mingrino, a cui lei ha messo like. Lo screenshot in questione è piuttosto significativo, in quanto si capisce molto bene non tanto chi supporta, ma chi proprio non sopporta.