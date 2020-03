Fassina: "Il popolo europeo non esiste.Ue, i legami sono inadeguati o assenti"

"In questo drammatico passaggio, vengono fuori i dati storico-politici di realtà, per troppo tempo rimossi dai sognatori degli Stati Uniti d’Europa o nascosti dagli interessi più forti beneficiati dall’impianto liberista dei Trattati: il popolo europeo non esiste, ciascun popolo ha un segno nazionale distintivo e prevalente. La solidarietà necessaria richiede legami di comunità che sono inadeguati o assenti tra le nazioni della moneta unica. Ne dobbiamo prendere atto". E' durissima l'analisi che fa il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina, interpellato da Affaritaliani.it, sull'Unione europea all'indomani del fallimento del Consiglio chiamato a dare una risposta all'emergenza Covid-19.



Alla domanda sulla Germania contro l'Italia e i Paesi del Sud Europa, Fassina risponde: "Oggi, l’Italia e l’Eurozona possono essere salvate soltanto dalla Banca Centrale Europea. La strada degli Eurobond è impraticabile e comunque sostanzialmente irrilevante, data le dimensioni catastrofe economica, sociale e di bilancio. O la banca centrale stampa la moneta necessaria oppure dovremmo farcela da soli", conclude l'ex sottosegretario all'Economia.