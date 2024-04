Fassino, furto del profumo: un video lo incastra. "Si guarda attorno ed esce"

Piero Fassino, furto del profumo: le due versioni contrastanti e il video

Piero Fassino è finito nei guai per il furto di un profumo in aeroporto, al duty free di Fiumicino. La versione dell'esponente del Pd non convince, l'ex sindaco di Torino sostiene infatti di "averlo appoggiato in tasca perché era al telefono", ma le immagini delle telecamere dicono altro e per questo è scattata la denuncia. "Si vede l’eurodeputato - riferisce una fonte che ha visionato quel filmato a Repubblica - entrare diretto allo stand dei profumi per donna, trascina un trolley, ha un giaccone scuro. Prende una confezione di Chanel Chance da 100 ml (prezzo 130 euro, ndr). Alza gli occhi in direzione delle telecamere, si guarda attorno, si apparta in un angolino e infila il profumo dentro una tasca del giaccone. Esce dal duty free senza acquistare nulla e viene avvicinato da un addetto alla vigilanza privata". Questo è quello che è stato ripreso la mattina del 15 aprile, intorno alle 10.30. Un documento che presto finirà agli atti della procura di Roma.

Ci sono due discrepanze - prosegue Repubblica - tra ciò che racconta di aver visto la fonte e ciò che riferisce Piero Fassino. Il deputato del Pd non si vede parlare al telefono nelle immagini della videosorveglianza. "Nel video non c’è il telefonino all’orecchio del parlamentare", specifica la fonte. Forse il deputato aveva le cuffie? "Dalle immagini non sembrerebbe", continua la fonte. Altro particolare. Fassino ha dichiarato di essere stato fermato dentro il duty free perché dice che si stava avvicinando alle casse. "Nelle immagini si vede andare via, fuori dal duty free. Non c’è l’antitaccheggio perché l’area è sorvegliata con le telecamere. Per questo è intervenuto il personale della sicurezza". Fassino a Rtl 102.5: "Non sto bene, non vivo bene questa vicenda, che mi suscita disagio e molto malessere. È tutto frutto di un equivoco, di un malinteso che spero si chiarisca. È un episodio che mi mette profondamente a disagio. In vita mia non ho mai rubato nulla".