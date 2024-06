FdI, bufera su Giuseppe Marasco: "Siamo abituati ai forni crematori". Video

FdI, scoppia il caso Marasco: frase coc sui forni crematori

Bufera politica a Manfredonia, comune del Foggiano. Un candidato assessore di Fratelli d'Italia, che ha ottenuto anche un record di 208 preferenze al primo turno (si andrà al ballottaggio), è finito al centro delle polemiche per frase pronunciata durante un incontro in una sede di comitato elettorale di FdI. Il protagonista della gag fuori dal tempo - riporta La Stampa - è Giuseppe Marasco, che ha detto: "Noi siamo abituati ai forni crematori", in risposta a un intervento di un collega di partito. Quest'ultimo aveva da poco preso il microfono, si è scusato per essersi tolto la giacca per il caldo, e ha ascoltato un po' imbarazzato quel commento dal pubblico, salvo poi continuare senza dire nulla.

"Noi siamo abituati ai forni crematori"



Il consigliere di #Fdi, Giuseppe Marasco a Manfredonia all’inaugurazione di un comitato elettorale del partito di #Meloni a sostegno del sindaco Ugo Galli.



Marasco entrerà in consiglio



Se vincerà Galli ha dichiarato che farà l’assessore pic.twitter.com/81yzGr5PTD — Simone Alliva (@SimoneAlliva) June 17, 2024

Tra le persone sedute, invece del silenzio, si sentono varie risate ad accompagnare le parole sui forni. Giuseppe Marasco - prosegue La Stampa - è conosciuto a tutti come "il generale". Piccola star dei social a livello locale, compare quasi sempre in divisa: è una guardia ambientale e posta molti contenuti sull'ambiente, il contrasto alle discariche abusive e il territorio. Ma non mancano post con la foto di Almirante, per esempio sulla sua pagina Facebook, con il generale Vannacci, con lo slogan "no green pass" in epoca Covid.