Fdi, Isabella Rauti imbraccia un mitra: polemica. I Verdi: "Fatto gravissimo"

Fdi, Isabella Rauti col mitra in braccio. Esplode il caso politico

Non c'è pace per il governo Meloni, neanche il tempo di archiviare i casi Delmastro-Donzelli, Montaruli, Zelensky-Berlusconi, ecco che è subito scoppiata una nuova polemica. Questa volta al centro della bufera è finita la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti. Dopo il consigliere regionale veneto di Fratelli d'Italia Joe Formaggio, immortalato alla fiera della caccia di Verona con una mitraglietta Uzi sottobraccio, - si legge su Repubblica - è la volta di una collega, nonché icona del suo partito, Isabella Rauti. La senatrice e sottosegretaria alla Difesa sta trascorrendo qualche giorno alla fiera Idex-Navdex di Abu Dhabi, uno dei più importanti saloni mondiali in tema di fucili, revolver e semiautomatiche. E ha pensato bene di farsi fotografare con un mitra in braccio. Il caso è subito diventato politico.

La cosa è piaciuta pochissimo ai Verdi. "Ci risiamo, dopo il consigliere regionale di Fdi del Veneto Joe Formaggio, anche la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, dello stesso partito, si fa ritrarre mentre imbraccia un fucile. Dalle parti di Fratelli d'Italia hanno un'attrazione fatale per le armi da fuoco", afferma la senatrice Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Questa cosa "è gravissima e inopportuna". Floridia ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa Guido Crosetto per sapere "se non ritenga quantomeno inopportuno che un membro del Governo si faccia immortalare mentre imbraccia un'arma".