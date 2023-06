FdI, la sorella d'Italia Silvestri: “Meloni e il test del dna? Vi dico tutto”

Rachele Silvestri torna a parlare dopo il gossip che ha visto coinvolti anche la premier Giorgia Meloni e il cognato Francesco Lollobrigida

La politica talvolta annoia, ma quando esplodono casi come quello che ha visto protagonista la deputata di Fratelli d’Italia, Rachele Silvestri, diventa intrigante. La vicenda ha tenuto banco per settimane e ha tirato in ballo perfino la premier Giorgia Meloni.

Ricapitoliamo: ad aprile Rachele Silvestri, con una lettera al Corriere della Sera, racconta indignata che ci sono voci che mettono in discussione la paternità del figlio attribuendola a un politico di peso di FdI. Le malelingue puntavano il dito su Francesco Lollobrigida (il ministro dell'Agricolutra ha smentito), marito di Arianna Meloni, sorella di Giorgia.

A quel punto, da piccola voce di corridoio si trasforma in un gossip di cui tutta Italia parla. Come ha scritto affaritaliani.it Silvestri si è prestata a una spettacolarizzazione del suo privato che ha dimostrato, una volta di più, come Fratelli d’Italia abbia un problema di comunicazione.

Oggi la deputata è tornata a parlare. “Ora va meglio, il peggio è passato. Ma rifarei tutto. Il test del Dna? È stata una decisione che ho preso per il mio compagno, ma Giorgia non mi ha mai chiesto di farglielo vedere”, ha confidato a Il Foglio.