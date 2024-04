FdI, tocca ad Arianna Meloni: il suo primo comizio a Viterbo. Prove da leader

FdI, Viterbo testa le capacità da leader di Arianna Meloni. Sold out per il suo primo comizio

Arianna Meloni, per la prima volta da quando sua sorella Giorgia l'ha nominata responsabile della segreteria politica e del tesseramento in FdI, terrà un comizio. Salirà lei sul palco a Viterbo, prime prove da leader del futuro. Si comincia domani alle 17, proprio nel giorno in cui la premier e gli altri leader del centrodestra - riporta Il Corriere della Sera - chiuderanno a Potenza la campagna elettorale di Vito Bardi; si prosegue nel tardo pomeriggio a Tarquinia, dove si vota anche per il sindaco. Trattamento da generale, altro che soldato. Tanto è bastato per far registrare due sold out annunciati, sia a Viterbo che a Tarquinia, dove la folla dei militanti si unirà a quella dei giornalisti al seguito.

Lo studio dell’inglese, che la sorella presidente del Consiglio parla già perfettamente, accompagnato da uno standing che la fa assomigliare sempre più a una sorta di vice leader tanto votata al partito quanto poco al governo, - prosegue Il Corriere - ne ha accresciuto la fama. Se si è fuori dal perimetro di Fratelli d’Italia è problematico chiederle un appuntamento, difficilissimo parlarle, quasi impossibile incontrarla, fantascientifico sottoporle questioni che hanno a che fare con le nomine in generale. Restano la granitica decisione di non voler andare in televisione, di non voler prendere parte a talk show. Ma forse da domani cambierà tutto.