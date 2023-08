Politica

Mercoledì, 30 agosto 2023 Feltri show a La Piazza: "Come ho fatto a diventare ricco? Non ho mai fatto un giorno di ferie in 45 anni" Alla kermesse di Affari La Piazza Vittorio Feltri è stato ospite durante la prima serata in collegamento da Milano: ecco la sua nuova "perla" di redazione politica