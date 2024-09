FI: "Autonomia fatta bene, non presto. Tosi è la persona giusta per il Veneto"

Autonomia, Nevi (FI) ad Affaritaliani.it: "Serve un disegno complessivo senza dividere le materie Lep da quelle non Lep"

"Siamo d'accordo sul fatto che vada rispettato quanto previsto dalla legge. Come ha già detto Antonio Tajani serve un disegno complessivo senza dividere le materie Lep (livelli essenziali delle prestazioni) da quelle non Lep". Il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sulla richiesta da parte di diversi esponenti della Lega al Nord, in particolare in Veneto, di accelerare sull'autonomia regionale differenziata. "La riforma va fatta e la legge va applicata in modo serio e con grande attenzione". E i tempi? Possibile entro fine anno? "Dipende dal lavoro del ministro Calderoli, a noi non interessa fare presto o tardi, veloce o piano, a noi interessa che si faccia un lavoro ben fatto".



Quanto alle prossime elezioni regionali in Veneto del 2025, Nevi conferma: "La nostra proposta alla coalizione di Centrodestra è quella di candidare Flavio Tosi presidente del Veneto. E' la persona per noi adeguata, ha fatto l'assessore regionale alla sanità ed è stato sindaco di una città importante come Verona. Ovviamente nella condivisione di tutti ma per noi sicuramente Tosi è la persona giusta da candidare alle prossime elezioni regionali in Veneto", conclude Nevi.