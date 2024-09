Rai, confermate le anticipazioni di Affari: la Camera elegge Federica Frangi e Roberto Natale come nuovi membri del Cda

Rai, la Camera elegge Frangi e Natale nel Cda

Confermate le indiscrezioni di Affaritaliani.it : la Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale quali componenti del Cda della Rai, ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Al Senato invece l'indicazione dei gruppi di maggioranza è di votare tutti Antonio Marano, vicino alla Lega. Per l'opposizione Pd, Iv e Azione confermano di non partecipare al voto, mentre M5s e Avs convergono sul nome di Alessandro Di Majo, vicino al Movimento 5 Stelle, come anticipato da Affaritaliani.it.

Cda Rai e voto, Schlein: "Rimaniamo coerenti con la nostra idea"

"Sulla Rai la posizione del Pd è quella di tutte le opposizioni fino a ieri. Al massimo chiedete ad altri perché hanno cambiato quella posizione. Rimaniamo coerenti con l'idea che sia sbagliato rinnovare un cda che è fuori legge perché il Media Freedom Act è già entrato in vigore", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein commentando le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Rai. "Noi siamo stati coerenti sulla Rai - ha detto il presidente del M5s -. Siamo con Avs, non capisco la decisione del Pd. Il cda del servizio pubblico deve essere presidiato dalle forze di opposizione. La spaccatura c'è stata da parte del Pd insieme a Renzi, che dopo la riforma della Rai del 2015 fanno questa spaccatura".

Cda Rai, Bonelli: "Campo largo non esiste"

"Il campo largo non esiste. Perché se esistesse avremmo una situazione differente - ha dichiarato il leader di Europa Verde Angelo Bonelli -. È un lavoro che dobbiamo fare con molta pazienza, ci riusciremo. Abbiamo molti punti in comune, ma sulla Rai abbiamo una valutazione diversa. Noi non riteniamo saggio lasciare a Telemeloni il controllo del cda".