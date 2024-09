Rai, da Rossi a Simona Agnes: ecco i nomi del Cda. Anticipazione Affaritaliani.it

Cda Rai, regge il patto Meloni- Conte. I nomi in anteprima

Giampaolo Rossi in quota Fratelli d'Italia, ora direttore generale, sarà il nuovo ad, Roberto Sergio da Ceo prenderà il ruolo di direttore generale, Simona Agnes siederà in Cda per Forza Italia, Alessandro di Majo per i Cinque Stelle e Antonio Marano per la Lega. Ancora incognite invece per Avs e Pd. Sono questi i nomi del prossimo Cda Rai, che Affaritaliani.it è in grado di anticipare in vista della prima votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Ma non solo. Secondo fonti vicine al dossier, Agnes (FI) otterrà quasi certamente la poltrona da presidente. Una nomina su cui si è discusso molto: per ottenerla servono infatti i due terzi della Commissione Vigilanza Rai. Da solo il Centrodestra non avrebbe mai trovato la quadra. Invece ora, con l'accordo trovato con M5S e Avs, Agnes può definitivamente conquistare il vertice di Viale Mazzini.