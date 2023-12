FI batte cassa con gli eletti: "Per ricandidarsi bisogna mettersi in regola"

Forza Italia, le nuove regole contro gli "opportunisti". Ecco che cosa cambia

Forza Italia sta cercando di cambiare pelle dopo la morte del suo fondatore e leader storico Silvio Berlusconi. Ora per gli azzurri molte cose stanno cambiando e un passaggio cruciale per la sopravvivenza del partito saranno le prossime Europee. Ma per la composizione delle liste spuntano nuove regole, ad imporle è il nuovo leader Antonio Tajani. Si tratta di una vera e propria stretta nei confronti dei "furbetti" del partito che non versano le loro quote mettendo a rischio la sopravvivenza del gruppo.

Forza Italia - si legge in un comunicato - nell'approssimarsi delle prossime elezioni europee e regionali ha ribadito la assoluta necessità che i parlamentari europei e regionali che vogliono essere ricandidati devono necessariamente mettersi in regola con i pagamenti dei contributi dovuti al movimento in forza del regolamento approvato dal consiglio nazionale del 1 ottobre scorso. Chiaramente è stato ribadito a tutti che non vi saranno deroghe anche a costo di perdere personaggi, di cui anche oggi si parla sulla stampa, che hanno sempre avuto atteggiamenti opportunistici e che hanno già dimostrato di concepire l’impegno politico solo per fini personalistici.