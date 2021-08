Fi, Berlusconi: "Ho il long Covid, stanchezza profonda. Io al Quirinale..."

Silvio Berlusconi è ancora alle prese con i postumi del Coronavirus. Il leader di Forza Italia soffre di quella forma di malattia che continua a presentare sintomi anche se il virus non è più presente nell'organismo. "In verità - spiega il leader di Forza Italia alla Stampa - non c’è alcun motivo di allarme, tuttavia gli effetti del cosiddetto “long covid” si fanno ancora sentire in modo severo, danno una stanchezza profonda ed altri effetti collaterali. Ma lentamente ne sto uscendo, il riposo qui nella meravigliosa Sardegna, nel favoloso e ormai famoso Parco del Presidente, mi fa molto bene". Berlusconi analizza anche i temi della politica e non chiude ad una sua candidatura al Quirinale.

"Ho detto più volte che non intendo toccare l’argomento fino alla naturale scadenza del mandato del presidente Mattarella, per rispetto nei suoi confronti. Il Capo dello Stato deve essere espressione della collettività nazionale, non di una parte politica. Dev’essere garante, e quindi cessa di appartenere ad una parte. Così è stato con molti presidenti e così sarà per il futuro". Berlusconi è netto anche sul green pass nei ristoranti. "Da ristoratore - prosegue il leader di Forza Italia alla Stampa - ovviamente osserverei le leggi dello Stato, anche se non le condividessi, ma in questo caso le condivido appieno. Del resto non rispettarle sarebbe anche una forma di concorrenza sleale verso i colleghi che operano secondo la legge. Voglio aggiungere però che i ristoratori vanno anche adeguatamente compensati e risarciti, più e meglio di quanto è stato fatto finora.