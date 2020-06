Fi, Berlusconi: "Portiamo a casa i 37 miliardi del Mes. Noi voteremo sì"

Silvio Berlusconi conferma la linea morbida verso il governo e annuncia il suo sì convinto al Mes e anche l'approvazione sul taglio dei parlamentari. Il presidente di Forza Italia, in un'intervista al Messaggero manda un chiaro messaggio al premier. "Sinceramente - dice Berlusconi - se fossi al posto del Presidente Conte non mi preoccuperei di durare, mi preoccuperei di lavorare per far uscire il Paese dalla crisi drammatica in cui sta precipitando. Per il Mes, voteremo come sempre nell'interesse del Paese. Il nostro interesse, evidentissimo, addirittura ovvio, e' quello di portare a casa 37 miliardi per costruire ospedali, rinnovare quelli esistenti, assumere nuovi medici e infermieri, pagare meglio quelli che ci sono, investire nella ricerca, ristrutturare case di riposo e carceri per adeguarle alle esigenze sanitarie, far lavorare per questo molte imprese".

Quindi si' al Mes come anche si' al referendum sul taglio dei parlamentari voluto in particolare dai 5Stelle. "Abbiamo votato sì in Parlamento, - prosegue Berlusconi - perché dovremmo cambiare idea al referendum? Questo pur continuando a pensare che si tratti di una riforma che da sola significa poco o nulla. E' solo una concessione alla demagogia dei grillini, è il loro estremo, quasi disperato tentativo di far credere di essere in grado di rispettare le promesse elettorali. Con il taglio dei parlamentari fatto in questo modo si riducono gli spazi di democrazia senza guadagnare in efficienza".