FI, Confalonieri prepara la discesa in campo di Pier Silvio. Le mosse segrete

FI, Confalonieri: i pranzi segretissimi per rilanciare il partito con volti nuovi

La famiglia Berlusconi non ha nessuna intenzione di mollare la politica, anzi i cinque figli di Silvio puntano a un rilancio di Forza Italia, anche se ritengono l'attuale leader Antonio Tajani un nome che garantisce affidabilità. Ma il mandato per far nascere una FI 2.0 - in base a quanto risulta a La Stampa - lo avrebbero affidato a Fedele Confalonieri, lo storico presidente di Mediaset e grande amico di Silvio Berlusconi. Il fidato manager Fininvest frequenta spesso Roma ultimamente e incontra soprattutto politici che ruotano attorno al mondo moderato, non solo di Forza Italia. A mandarlo in avanscoperta sarebbero anche Marina e Pier Silvio, a dimostrazione di un rinnovato interesse dei figli maggiori di Berlusconi verso la politica e chiaramente verso Forza Italia.

Confalonieri avrebbe ricevuto un mandato preciso: capire in maniera diretta cosa si muove in Parlamento ma soprattutto - prosegue La Stampa - pensare al futuro del partito fondato dal padre per rinnovarlo e rilanciarlo, visto anche il sostegno non solo dei cinque figli (oltre 600 mila euro versati prima delle Europee) ma anche di uomini Mediaset che hanno versato 20-30 mila euro e a che a breve compariranno negli elenchi consegnati in Parlamento. "Non abbiate fretta, vedrete sviluppi", ha sussurrato Confalonieri in questi pranzi riservatissimi. Ci sarà la discesa in campo di uno dei figli o delle figlie di Silvio Berlusconi? Questa la domanda che ieri alla Camera circolava con insistenza tra gli azzurri, che non parlavano d’altro che di questo rinnovato interesse della famiglia e del mondo Mediaset. Marina sarebbe la più restia a un intervento diretto della famiglia, ma qualche azzurro ha parlato con Pier Silvio riscontrando "un grande interesse alla politica, un interesse che non aveva mai avuto in precedenza".