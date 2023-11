FI, Gasparri perfetto per le Europee. Mossa gradita ai figli di Berlusconi

Gasparri è più vicino a Tajani di Ronzulli e quindi anche alla premier Giorgia Meloni, più governativo a differenza di Ronzulli troppo schiacciata su Matteo Salvini

Molto è stato scritto sull'avvicendamento tra Maurizio Gasparri, che diventa capogruppo di Forza Italia al Senato, e Licia Ronzulli che prende il posto dello stesso Gasparri come vice-presidente di Palazzo Madama. Il vero motivo di questo scambio - spiegano fonti qualificate ad Affaritaliani.it - è politico, elettorale e di marketing comunicativo. Gasparri, spesso in tv, è molto abile nella dialettica e viene considerato da Antonio Tajani perfetto in vista della campagna elettorale per le elezioni europee del 9 giugno 2024. Al contrario, Ronzulli era sostanzialmente scomparsa dalle tv e dai giornali nelle scorse settimane.



Non solo, Gasparri è più vicino a Tajani di Ronzulli e quindi anche alla premier Giorgia Meloni, più governativo a differenza di Ronzulli troppo schiacciata su Matteo Salvini. E ancora, non va dimenticata la Legge Gasparri del 2004 sulle televisionni quindi, spiegano le fonti, la mossa di Tajani viene gradita anche da Marina e Pier Silvio Berlusconi in quanto il nuovo presidente dei senatori azzurri potrà meglio difendere l'impero televisivo fondato dal Cavaliere da eventuali tentativi di ripicche della premier per i fuorionda usciti su Striscia la Notizia di Andrea Giambruno, ex compagno di Meloni.