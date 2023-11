Tajani vuole privatizzare i gioielli: "Un fondo per il patrimonio pubblico"

FI, Tajani: "Il nostro enorme debito ci frena, non possiamo permetterci rischi sui conti"

Antonio Tajani vuole privatizzare l'enorme patrimonio pubblico dell'Italia. Il leader di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier manda un messaggio ai suoi alleati di governo. "Abbiamo un enorme patrimonio pubblico, che vale 1.800 miliardi. Va riqualificato, utilizzato al meglio e dove non necessario, - dice Tajani a Il Sole 24 Ore - valorizzato e non svenduto. Non è possibile avere immobili vuoti e pagare lauti affitti per altri edifici. Secondo il Mef, il valore degli immobili "cedibili" ammonta a circa 300 miliardi". In merito alla spesa pubblica, il ministro precisa: "Purtroppo il nostro alto debito frena le possibilità di spesa. Non possiamo permetterci rischi sui conti. Chi vorrebbe che lo Stato facesse di tutto e di più deve rendersi conto che, oltre all'enorme debito, già oggi la spesa pubblica italiana supera i mille miliardi, pari al 52% del Pil".

"Dunque - prosegue Tajani a il Sole - non è vero che lo Stato non spende. Magari dovremmo chiederci come spende". Parlando invece di Export: "Tutti vogliono i nostri prodotti, il nostro Made in Italy. Sta a noi produrlo e portarglielo. Da ministro degli Esteri lavoro per rafforzare la nostra diplomazia economica per questo scopo - sottolinea -. Ho deciso di convocare il prossimo 5 dicembre una conferenza nazionale per l'export in cui insieme a tutte le nostre imprese troveremo insieme le migliori strategie per esportare ancora di più", annuncia il vice premier.