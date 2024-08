Fidanza a La Piazza: "Meloni e von der Leyen collaborano. Impossibile isolare l'Italia in Ue"

La Piazza 2024, l'intervento di Carlo Fidanza

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen "si parlano", credo "ci sia stata molta panna montata su questo argomento. Noi eravamo all'opposizione di von der Leyen anche nella scorsa legislatura e non è successo nulla, addirittura Meloni fu tacciata di essere troppo amica di Ursula... L'accordo con la Tunisia, per esempio, deriva da una collaborazione molto forte tra Von der Leyen e Meloni. Questo non vuol dire che non si possano avere idee politiche differenti". Cosi' Carlo Fidanza "uomo" della Meloni in Europa, nonchè Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, all'evento 'La Piazza', kermesse di affaritaliani.it, a Ceglie Messapica.

A luglio, quando si è votato sulla conferma di von der Leyen, Ursula "ha fatto ai Verdi concessioni programmatiche per noi indigeribili. Noi abbiamo questo piccolo vizio di essere coerenti. Se avessimo votato a favore di von der Leyen avremmo tradito i nostri elettori" ma "il rapporto tra Meloni e von der Leyen è un rapporto di collaborazione".

"L'Italia non può essere isolata in Europa, è un Paese fondatore, la seconda manifattura d'Europa. Spesso questo ce lo dimentichiamo per amore di polemica politica. Non è possibile isolare l'Italia in Europa, anche perché in questo momento l'Italia ha il governo più stabile. Sono molto fiducioso del fatto che al commissario italiano sarà riconosciuto un peso e un ruolo adeguato